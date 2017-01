Dishonored 2: A maravilha do detalhe

Dishonored 2 é um dos melhores exemplos de design de jogos. Não nos referimos apenas aos cenários do arquipélago onde a ação, na primeira pessoa, decorre, com edifícios complexos, árvores exóticas e decorações barrocas. Até porque gráficos ricos muitos outros jogos têm. Referimo-nos, sobretudo, ao mundo virtual criado, com personagens convincentes, enigmas e máquinas complexas e, talvez ainda mais importante, como as escolhas e atitude do jogador influenciam a progressão e os acontecimentos em qualquer dos nove capítulos que constituem o jogo. De tal modo que este é um daqueles raros títulos que podem ser jogados uma e outra vez.

CLIQUE AQUI para continuar a ler este artigo, que faz parte da Exame Informática Semanal.

(conteúdo gratuito)