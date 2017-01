Carro do Ano: e os sete finalistas são…

A Exame Informática faz parte do júri da edição deste ano do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal. E, como tal, esteve envolvida na seleção dos sete automóveis que vão lutar pelo prémio do Carro do Ano 2017. Todos os 15 candidatos foram ensaiados pela Exame Informática.

Os candidatos que passaram à fase final, são os seguintes, por ordem alfabética:

. Citroen C3 Pure Tech 110 S&S Shine

. Hyundai IONIQ Hybrid Tech

. Kia Optima Sportwagon 1.7 CRDi GT Line

. Peugeot 3008 Allure 1.6 BlueHdi 120 CV EAT6

. Renault Mégane Sport Tourer Energy dci 130 GT Line

. SEAT Ateca 1.6 TDI CR Style S&S 115 CV

. Volvo V90 D4 190 CV Geartronic

Pode encontrar mais informação sobre os candidatos e sobre esta iniciativa aqui.

Escolha o seu preferido

Pelo segundo ano consecutivo, o público vai poder eleger o seu modelo preferido entre os 15 candidatos ao Carro do Ano em Portugal.

A votação está já aberta e decorre até ao próximo dia 10 de fevereiro. O boletim de voto volta a ser uma aplicação digital desenvolvida pelo Expresso e SIC e que pode ser partilhada nas redes sociais.

Pode então encontrar e partilhar o boletim de voto em: http://passatempocarrodoano2017.pt/

A votação final do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal decorre no próximo dia 3 de fevereiro nas instalações da Essilor em Sintra, enquanto a cerimónia da entrega de prémios está agendada para a última semana de fevereiro.