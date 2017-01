Mazda MX-R RF em teste: Cabeça ao vento, mas só quando há condições

Barcelona é conhecida pelo sol e pelas temperaturas que convidam a usar um descapotável. Mas nos dias de apresentação do novo Mazda MX-5 à imprensa, apesar do céu estar livre de nuvens, os termómetros indicaram muitas vezes temperaturas abaixo dos 5ºC. Um valor pouco compatível com andar com a cabeça ao vento. Mas não sentimos qualquer desconforto ao volante do MX-5 RF (Retractable Fastback), uma consequência da capota rígida articulada que, quando fechada, torna o MX-5 RF num coupé (relativamente) bem isolado dos elementos.

CLIQUE AQUI para continuar a ler este artigo, que faz parte da Exame Informática Semanal.

(conteúdo gratuito)