Renault Zoe: o elétrico com maior autonomia passa a ser também o mais barato

O Zoe Z.E. 40, que já analisámos, é o elétrico de preço “acessível” com maior autonomia do mercado. A bateria de 41 kWh permite uma autonomia real de cerca de 300 km (400 km segundo a norma NEDC).

De acordo com um comunicado da Renault, o novo Zoe vai estar disponível com um preço promocional até final de março. Os novos apoios são válidos «para particulares com retoma de viatura e com entrega em Portugal Continental». O desconto máximo está disponível para as versões Flex, que exigem aluguer da bateria (a partir de €69/mês). Ao apoio do Estado (€2250), a Renault junta um apoio de €7150, o que significa que o Zoe Z.E. 40 Intens Flex está disponível por um preço a partir de €17.560.

A Exame Informática confirmou junto da Renault que as versões com bateria incluída também beneficiam da promoção, embora num valor mais reduzido: os mesmos €2250 de apoio do Estado e €3450 de apoio Renault. Na prática, isto significa que os Zoe Z.E. 40 estão €5700 mais baratos. Por exemplo, o Zoe Z.E. 40 Life, com PVP de €32.150 pode ser adquirido por €26.450 enquanto a promoção for válida.