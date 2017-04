Nissan confirma novo Leaf com tecnologia de condução autónoma até início de 2018

Os últimos dias têm sido pródigos em rumores sobre o lançamento de um novo Nissan Leaf, que virá substituir o carro lançado há seis anos e que lidera, a nível global, as vendas entre os automóveis elétricos. De acordo com dados da Nissan, a primeira geração do Leaf já vendeu mais de 250 mil unidades em todo o mundo.

Rumores que, como é habitual, não merecem comentários dos responsáveis da Nissan. O que já se sabe oficialmente é que o lançamento está agendado para até ao final deste ano fiscal da marca, que acaba em março de 2018, e que o carro vai incluir o sistema ProPilot.

As fotos de protótipos do novo Leaf, “apanhados” a circular em estradas públicas com as típicas pinturas que dissimulam o design do carro, levaram a que alguns designers criassem imagens digitais do que será o próximo Leaf. Fotos não oficiais e que, como tal, podem estar longe da realidade, mas que têm sido partilhadas nas redes socias.

Várias fontes dão como garantido que a segunda geração do Leaf vai estar disponível com duas capacidades de bateria: 40 e 60 kWh. Valores que, a confirmarem-se, deverão permitir autonomias NEDC superiores a, respetivamente, 300 e 500 km. De acordo com o site ForoCochesElétricos, os preços do novo Leaf deverão começar nos 30 mil euros o que, a confirmar-se, significaria que a nova versão do carro elétrico teria um custo base similar à atual apesar do acréscimo da capacidade da bateria (atualmente, o carro da Nissan tem uma bateria de 33 kWh e uma autonomia NEDC de 250 Km).

Se, como anunciado, o carro for introduzido no mercado até aos primeiros meses de 2018, é provável que a Nissan consiga antecipar-se à chegada do Model 3 da Tesla, modelo que já conta com quase 400 mil reservas, mas que só deverá começar a ser entregue a clientes europeus lá para o final de 2018.