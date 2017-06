Teste ao Volvo V90 Cross Country: Luxo funcional

Quando testámos “outros 90” da nova geração, com destaque para a carrinha V90 e para o extraordinário SUV híbrido X90 T8, ficámos claramente convencidos que a marca sueca tem argumentos de sobra para lutar de igual para igual com os melhores automóveis das marcas premium alemães. Na nossa opinião, os 90 da Volvo até têm características imbatíveis no segmento onde concorrem, a começar pela tecnologia de assistência à condução fornecida de série, que torna realmente difícil ter um acidente causado por distração do condutor.

Este conteúdo é parte integrante da Exame Informática Semanal. Para continuar a ler clique AQUI (acesso livre)