Primeiros postos Supercharger da Tesla em Portugal já estão a funcionar

O mapa de supercarregadores da Tesla ainda não indica qualquer estação como operacional em Portugal, mas um grupo de donos de carros da marca norte-americana transmitiram, via Facebook Live, um vídeo da abertura da primeira estação Supercharger. Como a Exame Informática já tinha anunciado, a primeira estação está instalada na zona de Fátima e conta com oito postos de carregamento.

Recorde-se que os postos Supercharger permitem carregar as baterias dos Tesla em pouco tempo: 30 minutos de carga podem ser suficientes para aumentar a autonomia em quase 300 km num Model S. Os Tesla adquiridos antes do início deste ano têm acesso gratuito ilimitado a estes carregadores. Os carros vendidos desde janeiro de 2017 podem continuar a usar a rede da Tesla, mas os carregamentos grátis foram limitados a um total de 400 kWh por ano. Uma capacidade que, segundo a Tesla, dá para “cerca de 1600 km”. Depois de ultrapassado este máximo, a Tesla passa a cobrar «um valor simbólico». No site da Tesla ainda não é indicado qual será o valor cobrado em Portugal, mas em Espanha a Tesla cobra 24 cêntimos de Euro por cada kWh.

O segundo parque de carregadores também já está instalado num Hotel nos arredores de Montemor-o-Novo e espera-se que seja ligado a qualquer momento.

A Exame Informática já contactou a Tesla na tentativa de obter mais informações sobre as datas de aberturas de outras estações de serviço e o preço da energia que vai ser praticado em Portugal, mas ainda não obtivemos qualquer resposta.