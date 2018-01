Kia Niro PHEV em teste: O plug-in familiar mais acessível

A versão plug-in do Kia Niro permite viagens de 40 a 50 km em modo exclusivamente elétrico e oferece um modo híbrido muito eficiente. Duas características que, combinadas, resultam em consumos mesmo muito baixos, que podem significar ficar meses sem visitar uma bomba de gasolina. Um dos familiares com menor custo total de utilização do mercado.

Realisticamente, a bateria tem capacidade para uma autonomia de 40 a 50 km em condução normal. O suficiente para fazer a maioria das viagens típicas do dia-a-dia sem gastar gasolina. Numa tomada normal são precisas mais de três horas para carregar totalmente a bateria, valor que baixa para menos de duas horas para atingir os 80% num carregador dedicado de 16 amperes.

