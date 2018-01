BMW 520D em teste: Tratado de ergonomia

O atual Série 5 não é, à primeira vista, assim tão diferente da versão anterior. Uns milímetros a mais, alterações estilísticas de pormenor… Diferenças impercetíveis à primeira vista, pelo menos para os comuns dos mortais. Mas as evoluções tecnológicas e dos equipamentos disponíveis vêm distanciar este executivo do Série 3 e aproximá-lo do Série 7. Muito provavelmente, o 520D é a motorização mais popular por cá, já que consegue um equilíbrio notável entre desempenho e consumos. E foi esta que ensaiámos.

Este conteúdo é parte integrante da Exame Informática Semanal. Para continuar a ler clique AQUI (acesso livre)