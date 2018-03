Volvo apresenta híbrido Polestar 1

O Volvo Polestar 1 tem dois motores elétricos e um de combustão 2.0. Esta combinação permite conseguir mais potência, com 600 cavalos. O veículo permite andar até 150 quilómetros só em modo elétrico e depois entra em ação o motor de combustão.

Segundo o diretor operacional da Polestar, Jonathan Goodman, «este é o primeiro e o último híbrido que vamos ter». O executivo explica que os condutores que percorrem muitos quilómetros por dia podem estar relutantes em usar apenas o modo elétrico e não gostar do design coupé. A grande vantagem deste modelo é a elevada autonomia em modo elétrico, que permite uma utilização no dia-a-dia em modo amigo do ambiente.

A Polestar vai disponibilizar estes veículos em regime de aluguer, onde, mediante o pagamento de uma mensalidade, o condutor pode ter o carro, seguro, manutenção e outros benefícios.

Outra abordagem ao mercado passa pelas vendas de veículos online, à semelhança da Tesla. Os primeiros modelos só devem chegar ao mercado em meados de 2019.