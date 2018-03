BMW I3s em teste: Ainda mais divertido de conduzir

Já dissemos e voltamos a repetir: o BMW i3 é o carro que mais gostamos de conduzir no dia-a-dia. Pode não ter a sofisticação nem o espaço de um Tesla Model X ou o desempenho de um BMW i8, mas o i3 conjuga uma série de fatores que tornam este carro viciante: resposta imediata (pouco são os carros que batem este BMW nos primeiros metros à saída de um semáforo), posição de condução elevada com boa visiblidde, funcionalidade do sistema de infoentretenimento, eficiência (é o carro elétrico que menos consome em circulação urbana), espaço a bordo, qualidade de construção, e uma manobrabilidade capaz de envergonhar até carros mais pequenos. Estas características, quando conjugadas, tornam o i3 num “animal” urbano. A capacidade de aceleração aliada à manobrabilidade e à posição de condução elevada ajudam a ultrapassar muitas situações de trânsito típicas das cidades. A este respeito, nunca é demais realçar que este carro tem um círculo de viragem de apenas 9,9 metros, o que significa que é muito fácil, por exemplo, fazer uma inversão de marcha rapidamente.

Este conteúdo foi publicado na Exame Informática Semanal n.º55, em 9 de setembro de 2018. Para continuar a ler clique AQUI (acesso livre)