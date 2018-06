BMW faz uma encomenda de baterias no valor de milhares de milhões de euros

Se dúvidas houvesse quanto à aposta da BMW na eletrificação automóvel, a encomenda que a marca alemã terá feito ao fabricante de baterias CATL parece ser esclarecedora. Em declarações ao Handelsblatt (em alemão), o diretor-geral da BMW, Harald Krüger, garantiu que a maca alemã está a encomendar baterias, ou melhor células para produzir baterias, no valor de «milhares de milhões de euros». O CEO não apresentou um valor específico nem o período temporal para o fazer, mas a ordem de grandeza do investimento permite concluir que se trata de uma encomenda capaz de satisfazer a produção de muitas dezenas de milhares ou até mesmo algumas centenas de milhares de automóveis elétricos. Esta encomenda também levanta dúvidas sobre a relação entre a BMW e a Samsung, que fornece as células das baterias usadas nos veículos elétricos que a BMW produz atualmente.

Harald Krüger indicou ainda que apesar de a encomenda ter sido feita a uma empresa chinesa, a CATL, a produção deverá ser feita na Alemanha. Para o executivo, a Europa não pode ficar dependente da produção de baterias na China.

As células de energia deverão ser de quinta geração, o que significa que vão ter grande densidade energética e capacidade de suportar carregamentos com potência elevada. Além do investimento agora anunciado, a BMW está a investir 200 milhões de euros no desenvolvimento de tecnologia de baterias e já anunciou que vai recorrer a motores elétricos desenvolvidos e produzidos pela própria marca.