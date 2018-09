Tesla Model 3: um dos carros mais seguros de sempre

Nos testes de simulação de acidentes da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a autoridade responsável por atribuir as certificações de segurança nos Estados Unidos, o Tesla Model 3 obteve 5 estrelas em todas as análises: choque frontal, choque lateral, capotamento, proteção de passageiros e proteção de peões. Um resultado que está em linha com os “crash tests” feitos aos outros veículos da Tesla em comercialização: Model S e Model X.

Os resultados publicados são apenas os gerais. Ainda falta saber os resultados pormenorizados para se ficar a conhecer como as “5 estrelas” do Model 3 se comparam com outros veículos que obtiveram as mesmas classificações. Mas Elon Musk está otimista. O CEO da Tesla publicou no Twitter que os resultados completos dos testes são ser publicados rapidamente e que o «Model 3 tem a possibilidade de ser o carro mais seguro jamais testado».

O Tesla Model 3 é o carro mais económico da marca norte-americana e é o carro elétrico mais vendido nos Estados Unidos, onde, atualmente, tem um preço base de 49 mil dólares (cerca de 42 mil euros antes de impostos). A marca garante que vai cumprir a promessa do lançamento e acabar por comercializar uma versão mais económica, com preço base de 35 mil dólares nos Estados Unidos. Ainda não há data para chegada do Model 3 a Portugal, mas a Tesla já aceita reservas (1000 euros).