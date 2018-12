Diesel renovável com menos emissões de dióxido de carbono

Em comunicado, a Bosch informa que «Desde o início de novembro, os carros que são utilizados pelos membros do Conselho de Administração da Robert Bosch GmbH operam com diesel totalmente renovável». Este combustível, também conhecido como “C.A.R.E. diesel”, «é sintetizado principalmente a partir de produtos derivados e materiais residuais» Este novo combustível ainda terá de ser aprovado pelas autoridades alemãs para poder ser utilizado comercialmente, mas a Bosch, que tem defendido que os motores a gasóleo podem evoluir de modo a garantir menos emissões, acredita que «esta solução pode ser adotada em larga escala».

Apesar de o comunicado mencionar que, relativamente ao gasóleo comum, este tipo de combustível permite reduzir «as emissões de CO2 desses carros em cerca de dois terços, ou 65%, do poço às rodas», não há qualquer informação sobre as reduções de NOx. Recorde-se que os NOx são os gases tóxicos que têm levado a restrições na utilização de motorizações Diesel. Recorde-se que a empresa alemã anunciou em abril uma nova tecnologia que promete reduzir as emissões de NOx de veículos a diesel abaixo do limite legal de 120 miligramas por quilómetro.