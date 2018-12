Musk promete condução autónoma para «breve»

Elon Musk usou novamente o Twitter para anunciar os mais recentes desenvolvimentos do Autopilot da Tesla. Num primeiro posto, O CEO da marca californiana anunciou «Se tem um Tesla construído nos últimos dois anos, experimente o Navigate on Autopilot. Vai ficar impressionado. O sistema será capaz de, automaticamente, ultrapassar carros lentos e entrar e sair de autoestradas». O líder da Tesla não especificou que versão do software de Autopilot será capaz de executar estas novas manobras, mas tudo indica que se trata de uma atualização que, como habitualmente, está a ser distribuída.

No seguimento de comentários a este post, Elon Musk foi mais longe ao explicar que o software em desenvolvimento será, aparentemente, capaz de controlar totalmente o carro numa viagem entre casa e o trabalho. Musk referiu especificamente que a equipa estava a trabalhar no reconhecimento de semáforos, sinais de STOP e rotundas.