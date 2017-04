Experimente os Macintosh da década de 1980 diretamente no browser

O Internet Archive preparou um emulador com 45 programas e demonstrações que permitem recriar a experiência de utilização de um Apple Macintosh como se estivessemos na década de 1980.

A coleção do Internet Archive inclui jogos, programas e sistemas operativos completos. Há demonstrações do jogo Lemmings, a versão 1.02 de Microsoft Flight Simulator e até uma compilação com o MacOS 7.0.1, publicada originalmente em 1991.

Os utilizadores podem ainda explorar e perceber como funcionava o MacDraw, o MacPaint, o Microsoft Word ou o Orion nos antigos computadores da marca da “maçã”, noticia o SlashGear. A experiência é possível diretamente no browser do seu computador atual, sem ser necessária a instalação de qualquer software adicional.

Os primeiros Macintosh foram criados pela Apple como o sucessor para a série Apple II e o sistema operativo baseado em gráficos marcou uma mudança na face da computação como era praticada na altura.

Veja a coleção completa na página do Internet Archive.