Facebook combate falsas notícias offline

Em mais uma tentativa de reduzir a proliferação de notícias falsas, o Facebook opta desta vez por uma abordagem offline. A empresa aproveitou a aproximação das eleições presidenciais francesas para colocar anúncios em jornais como Le Monde, Libération e Le Parisien, entre outros, para apresentar dez dicas e aconselhar os leitores a verificar as fontes, datas e factos das notícias que lêem.

O Facebook juntou-se à luta contra a epidemia das notícias falsas em dezembro passado e até agora já deu aos utilizadores a capacidade de identificar e sinalizar falsas notícias, colou no seu feed um alerta com dicas para as identificar, eliminou contas falsas dedicadas à disseminação deste tipo de conteúdos e implementou uma Tag "disputed" que verifica as notícias e alerta o utilizador quando esta contradiz alguma informação que seja verificada.