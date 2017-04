Kia lança stand virtual para Smart TV

A Kia Portugal lançou hoje, em parceria com a Yubuy e a Vodafone Portugal, o primeiro stand virtual no formato de aplicação para Smart TV no nosso país. O serviço permite aos utilizadores conhecer os diferentes modelos Kia, ver imagens e vídeos disponíveis ou até escolher uma viatura que gostasse de experimentar - tudo a partir do seu sofá.

Após o registo de pedido para um test drive, a Kia faz o contato para agendar a data e hora do mesmo, sem qualquer custo associado.

Até dia 30 de junho, a Kia Portugal está a atribuir prémios aos primeiros 1000 utilizadores a fazer um test drive com agendamento através da nova loja na televisão. Entre os prémios estão telemóveis, smartwatches, tablets, computadores, televisores e viagens à Europa.

Por agora, a LojaTV Kia, está apenas disponível para quem tem uma box da Vodafone em casa, mas a empresa diz que vai expandir para outros parceiros da Yubuy.