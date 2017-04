Mastercard: vai poder pagar com a impressão digital

O novo cartão biométrico baseia-se na tecnologia de digitalização de impressões digitais e aproveita leitores biométricos para a criação de um cartão com o tamanho normal e que pode ser usado em terminais EMV.

Para arranjar um cartão deste tipo, deve fazer um registo junto da sua instituição financeira. Após esse processo, a sua impressão digital é convertida num template de encriptação digital que fica armazenado no cartão.

E como funciona? Quando tiver de inserir o cartão no terminal do comerciante, em vez de inserir o pin, coloque o indicador no sensor. O sistema verifica se a impressão digital corresponde à armazenada no cartão e, se a biometria corresponder, a transacção é aprovada, sem que o cartão saia da mão do consumidor.

A tecnologia traz alguns benefícios a nível de segurança para os consumidores, pois, sempre que uma transacção for realizada via impressão digital, o cartão verifica se a pessoa que o está a utilizar é o titular, podendo assim ajudar a detetar e prevenir fraudes.

Para os comerciantes, uma vez que o cartão funciona com a infraestrutura de terminal de cartões EMV existente, não existe necessidade para novo hardware ou upgrades de software.

Os cartões foram testados na África do Sul com o Absa Bank e Lojas Pick n Pay. Segundo Richard van Rensburg, vice-presidente executivo da Pick n Pay, a robustez e segurança dos cartões é impressionante e «a funcionalidade biométrica trará uma maior comodidade e segurança aos seus clientes».

Estão planeados testes adicionais na Europa e na região Ásia-Pacífico, que deverão começar antes do final deste ano. Para o futuro, a empresa promete ainda uma versão do cartão com tecnologia contactless.