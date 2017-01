Ambulância por perto? O volume do rádio do carro baixa

Na Suécia, as ambulâncias vão passar a ter um sistema de alerta que interrompe a música que estiver a ser ouvida no carro, de forma a garantir que os condutores se apercebem do veículo em marcha de emergência.

A ideia é que qualquer fonte de áudio possa ser interrompida com este sistema. Ou seja, o condutor pode estar a ouvir CD, rádio FM ou emparelhado por Bluetooth e, se a ambulância estiver em urgência, é interrompida a música e passada uma mensagem de alerta. Os investigadores do KTH Royal Institute of Technology, em Estocolmo, explicam que o sistema assenta no RDS, de Radio Data System, comum nos carros modernos. O condutor recebe ainda uma mensagem de texto através do mesmo sistema, noticia o Phys.org.

Esta solução surge para responder ao número crescente de incidentes que envolvem condutores que não ouviram a ambulância a aproximar-se e têm pouco tempo de reação. «O tempo ótimo de aviso é entre os 10 e os 15 segundos», explica um dos investigadores. Desde que o rádio esteja ligado, o condutor ouve uma mensagem de voz que interrompe a sua música, além do aviso escrito no ecrã. A tecnologia será inteligente o suficiente para interpretar a que velocidade se está a circular no momento e ajustar quanto tempo antes deve ser enviado o sinal.

Nesta fase, o sistema vai ser testado com apenas algumas ambulâncias em Estocolmo.