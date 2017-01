Há uma nova teoria para a formação da Lua

Um estudo publicado esta semana no Nature Geoscience lança mais uma teoria sobre a formação do satélite natural da Terra. Cientistas do Weizmann Institute of Science, em Israel, propõem que a Lua não é “só” um pedaço enorme de rocha espacial; mas será uma aglomeração de 20 pedaços de rocha, pequenas luas, que foram projetados a partir da Terra nas colisões com outros objetos espaciais que se deram na altura da formação do nosso planeta.

