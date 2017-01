Como é que é uma viagem até Plutão? Veja aqui

Nunca ninguém aterrou em Plutão, mas pode ser apenas uma questão de tempo. Pelo menos é o que a NASA parece sugerir depois de publicar uma montagem de 100 fotos que, para já, são a “experiência” mais parecida que existe com uma viagem até ao longínquo planeta anão.

As imagens foram captadas durante dez anos de missão pela sonda New Horizon. O filme criado pela NASA termina a uma distância de 12.500 quilómetros de Plutão. De acordo com a Popular Science, os investigadores da NASA tiveram de converter para cores as imagens que, originalmente, eram a preto-e-branco. Não há, para já, qualquer missão da NASA planeada para lançar uma sonda para Plutão.