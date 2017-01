Yo é um acessório para smartphone que faz contagem de esperma em tempo real

O Yo transforma a câmara do telefone em microscópio e permite fazer a contagem de esperma em casa. O utilizador deve depositar uma amostra numa lamela e inseri-la no dispositivo, onde encosta depois o telemóvel. A câmara permitirá gravar um vídeo do esperma e o algoritmo efetua a contagem. Quanto maior a concentração, maior a probabilidade de se conseguir fertilizar um óvulo.

O aparelho ainda vai ser sujeito às aprovações das autoridades nos EUA, mas um investigador especializado da Universidade de Washington confirmou ao The Verge que o equipamento parece ser válido, de um ponto de vista médico. O Yo pode ainda ajudar a tirar a estranheza de o paciente ter de se masturbar numa clínica, uma vez que pode ser usado na privacidade do lar.

O aparelho já pode ser encomendado online, tem um custo de cerca de 50 dólares e inclui o material necessário para duas colheitas.