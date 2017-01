Vêm aí novas traduções automáticas entre chinês e português com a Alibaba

O projeto chama-se «CNPTDeepMT - Tradução Automática Profunda entre Chinês e Português no Domínio do eCommerce» e promete eliminar as barreiras linguísticas da Internet – pelo menos entre quem lê em português e quem lê em chinês. O CNPTDeepMT arrancou no início de 2017 e tem como coordenador António Branco, professor do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências (Ciências) da Universidade de Lisboa (ULisboa).

«O CNPTDeepMT tem a duração de três anos e resulta de uma parceria entre Portugal e a China iniciada com o projeto europeu de tradução automática QTLeap, igualmente coordenado por António Branco e que teve como consultor externo, Deyi Xiong, investigador principal da equipa chinesa neste novo projeto», informa um comunicado da ULisboa.

Além da ULisboa, o projeto conta ainda com a participação da Alibaba, a gigante da Internet chinesa, que poderá funcionar como um dos principais beneficiários de um sistema capaz de fazer traduções automáticas de textos que se encontram em páginas Web. O projeto conta ainda com o apoio da Universidade de Zuzhou.

No comunicado da ULisboa, António Branco descreve da seguinte forma o projeto que agora arranca: «O enfoque do estudo será na tradução automática no domínio do eCommerce entre Chinês e Português, um par de línguas que apresentam desafios científicos e tecnológicos não triviais e para o qual muito pouca investigação foi levada a efeito até agora, num domínio com um impacto societal muito elevado».