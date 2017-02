Investigadores detetam asteroide horas antes de passar entre a Terra e a Lua

O asteroide passou a uns meros 65 mil quilómetros da Terra, entre o nosso planeta e a Lua, que orbita a 383 mil quilómetros. Apesar do seu reduzido tamanho, uma colisão com a Terra poderia ter causado um impacto considerável. O asteroide de Chelyabinsk, de 2013, media 20 metros e causou uma explosão espetacular e mais de mil pessoas foram feridas com os estilhaços causados pelo impacto.

O 2017 BH30 foi detetado na madrugada de 30 para 31 de janeiro por astrónomos do Catalina Sky Survey, no Arizona, apenas algumas horas antes de passar por nós. Este corpo está numa trajetória que lhe faz passar a 3,84 AU no ponto mais distante e 0,81 AU no ponto mais próximo, sendo que AU é a distância entre a Terra e o Sol, explica o ExtremeTech.

Para um asteroide poder ser considerado perigoso para o planeta, os astrónomos dizem que terá de ter pelo menos um quilómetro de diâmetro, embora se tiver algumas centenas já poderá causar um impacto grande.

Os investigadores já detetaram cerca de 15 mil objetos a fazer estas “razias” ao planeta nos últimos tempos.