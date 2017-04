Afinal, o período das mulheres não se sincroniza com o das amigas

Alexandra Alvergne, da Universidade de Oxford, e responsáveis da Clue, uma app que monitoriza o período, concluiram que a ideia de que as mulheres passam a ter o período na mesma altura quando vivem juntas ou passam muito tempo próximas não passa de um mito. Em 360 pares de mulheres, que viram três ciclos menstruais monitorizados, a tendência é precisamente oposta. Os investigadores dizem que 273 pares tinham uma maior diferença no fim do estudo do que no início e apenas em 79 casos a diferença começou a ser menor no fim do período em análise, noticia a Cnet.

Os pares que estiveram em proximidade física não demonstraram uma maior probabilidade de sincronização da menstruação.

Apesar de a amostra não ser muito grande, é um estudo científico, mas que não deve ser suficiente para desconstruir o mito construído ao longo do tempo.