Objeto misterioso do tamanho de Marte esconde-se no limite do Sistema Solar

Cientistas da Universidade do Arizona alegam ter descoberto um décimo planeta com uma massa semelhante à de Marte e que está ainda dentro do nosso Sistema Solar

Desde a “despromoção” de Plutão que vários investigadores têm vindo trabalhar para tentar descobrir um nono planeta no nosso Sistema Solar, nomeadamente na Cintura de Kuiper, para lá de Neptuno. Agora, Kat Volk e Renu Malhotra, do Lunar and Planetary Laboratory da Universidade do Arizona, revelam ter encontrado um objeto com uma massa semelhante à de Marte, algures na Cintura de Kuiper também e que poderá ser o décimo planeta do nosso Sistema.

Segundo a investigação já publicada, o potencial planeta encontra-se a 55 AU (Unidade Astronómica), mais perto do nono planeta que estará a 700 AU. A desconfiança surgiu quando se detetou que cerca de 600 Kuiper Belt Objects assumiam uma trajetória diferente da esperada, o que poderá estar a ser causado por influência deste décimo planeta. «A explicação mais provável é que existe uma massa ainda não vista», diz Volk, citada pelo Engadget.

No entanto, Konstantin Batygin, astrónomo da Caltech, recomenda alguma precaução sobre esta descoberta: «O Sistema Solar é tão vasto que ainda podemos encontrar muitos objetos de pequena dimensão». Sob esta perspetiva, o objeto pode ter uma massa semelhante à de Marte, mas ser tão pequeno que não se encaixe na definição oficial de planeta.

Para já, o desafio passa por conseguir ver este objeto para conseguir classificá-lo corretamente.