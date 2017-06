Íris artificial consegue reagir à luz como os olhos

Os cientistas da Tampere University of Technology, na Finlândia, explicam que desenvolveram uma íris artificial que reage como o olho humano ao ajustar-se à quantidade de luz que é exposta. O feito foi possível devido à utilização de um polímero viscoelástico sensivel à luz e ao recurso a técnicas de fotoalinhamento que colocaram as moléculas de cristal líquido na posição e direção corretas, noticia o Engadget.Estas técnicas são semelhantes às que eram usadas na produção dos ecrãs LCD originais e que ainda subsistem no desenvolvimento dos ecrãs de smartphones.

«O centro desta íris artificial abre e fecha de acordo com a luz a que está exposto», explica Arri Priimagi, responsável pelo estudo. O objetivo da equipa é que esta técnica para criar implantes biomédicos. O próximo passo é melhorar a sensibilidade da íris de forma a que se ajuste também a pequenas alterações na iluminosidade e depois fazê-la funcionar em ambientes aquosos.