Este spray cria ecrãs táteis

O conceito do Electrick pressupõe a aplicação de um spray na superfície e a colocação de elétrodos de baixa voltagem no perímetro, que detetam alterações na corrente causadas pelo toque. Os utilizadores conseguem depois controlar os aparelhos com recurso a toques. Um dos exemplos citados pela Bloomberg é a aplicação no painel de uma guitarra que permite simular a utilização de vários pedais de efeitos.

O projeto Electrick faz parte de uma iniciativa global, a Future Interfaces Group, que já recebeu mais de 1,7 milhões de dólares da Intel, Google, Bosch, Qualcomm e outras empresas.

O criador deste conceito, Chris Harrison, diz que o Electrick pode ser usado para transformar o painel do carro num ecrã tátil para controlo do sistema de entretenimento ou aplicado nas paredes de casa para controlar a iluminação.

A comercialização de uma solução ainda estará a alguns anos de distância.