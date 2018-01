Robôs vão ajudar no turno da noite em hospital japonês

A Toyota vai fornecer quatro robôs que vão ser usados no turno da noite num hospital em Nagoya, no Japão. Os autómatos vão ser encarregues de transportar amostras de sangue e medicamentos.

Em fevereiro, os robôs criados pela Toyota e pela Universidade de Nagoya vão começar a circular pelos corredores do hospital local, durante a noite. A ideia é que estes autómatos, com refrigeradores com capacidade de 90 litros, possam transportar medicamentos e amostras de sangue dentro do hospital, substituindo os funcionários humanos.

Os robôs vão ter radares e câmaras e terão um sistema que lhes permite pedir licença para passar, caso encontrem um humano, noticia o The Asahi Shimbun. Os enfermeiros, médicos e auxiliares vão ter a possibilidade de convocar estes robôs e “dizer-lhes” para onde querem o transporte, através de um tablet específico.

O teste irá decorrer durante um ano, entre as cinco da tarde e as oito da manhã, horário em que há uma menor afluência de pessoas nos corredores.