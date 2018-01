Zuma: que satélite é este que vai (finalmente) ser lançado pela SpaceX?

O plano original da missão Zuma apontava para um lançamento em novembro, mas, devido a imprevistos de ordem técnica, a data teve de ser alterada para 4 de janeiro. Foi revelado ontem que o lançamento irá acontecer apenas na sexta-feira, dia 5. A informação publicamente confirmada é que a missão Zuma vai transportar para a órbita terrestre um sistema desenvolvido pela Northrop Grumman, encomendado pelo governo dos EUA, noticia o ArsTechnica.

O próximo capítulo para a SpaceX, caso esta missão seja bem sucedida, passa pelo teste e lançamento do Falcon Heavy. O foguetão já esteve em testes na plataforma de Cape Canaveral em dezembro, esperam-se agora testes aos 27 motores nas próximas semanas. Ainda não há datas de lançamento confirmadas, mas tudo indica que a missão se realize no final deste mês ou no início de fevereiro.