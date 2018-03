Máquina resolve Cubo de Rubik num piscar de olhos

Ben Katz e Jared Di Carlo desenvolveram um robô capaz de resolver um Cubo de Rubik num piscar de olhos. A dupla usou seis motores Kollmorgen ServoDisc U9 que oferecem grande precisão e velocidade para manipular o cubo. Além dos motores, os engenheiros usaram ainda duas câmaras PlayStation Eye para analisar e calcular a solução mais eficiente para resolução do Cubo ainda antes de ser feito qualquer movimento. Por outro lado, há ainda controladores especiais customizados para este robô para assegurar que só um dos motores se está a mexer em cada momento, noticia o Gizmodo.

O feito não consta do Livro de Recordes do Guinness e os autores dizem que até conseguiriam fazer com que o robô fosse mais rápido, mas que não querem correr um longo processo de afinações e despiste de bugs necessário.

Veja o vídeo divulgado no YouTube.