O drone que é controlado com um “bater de asas”

Investigadores de uma escola na Suíça desenvolveram o FlyJacket, um complexo sistema que inclui um drone, um exoesqueleo e um headset de Realidade Virtual. O objetivo é que o utilizador vista o exoesqueleto no tronco, braços e mãos e consiga ter uma perspetiva de first person daquilo que o drone está a ver. O controlo do voo é feito com um bater de asas e os movimentos são sincronizados depois com o drone, explica o The Verge.

O fato consegue detetar os movimentos dos braços do utilizador e há ainda um sistema de apoios para que não se fique demasiado cansado a bater as asas, como se fosse um pássaro. Por outro lado, o exoesqueleto conta com um sistema de deteção do movimento do tronco para replicar estes comandos no voo do drone: por exemplo, ao chegar-se para a frente, o drone acelera.

A equipa que desenvolveu a solução explica que o custo foi uma das preocupações, para que o sistema possa chegar ao mercado e ser comercializado. O próximo passo inclui desenvolver comandos mais complexos, sempre com o objetivo de que os movimentos de controlo sejam o mais naturais possível.