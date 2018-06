Prémio Inovação Nos: Sword Health, Barcelcom e Sun Concept distinguidas

Já são conhecidos os vencedores do Prémio Inovação Nos: a operadora informou esta quinta-feira que a Sword Health ganhou a categoria “Grandes Empresas e Instituições”, enquanto nas “Pequenas e Médias Empresas” a distinção foi para a Barcelcom. Por fim, na categoria startups foi a Sun Concept a vencedora.

No caso da Sword Health, o prémio Nos pretende distinguir o trabalho levado a cabo com uma plataforma com sensores que permite executar exercícios de reabilitação da patologia osteoarticular crónica dos joelhos e dos ombros, que é uma das maleitas mais comuns na área da ortopedia. A plataforma tem sido usada na telerreabilitação de 31 doentes, permitindo a realização de exercícios em ambiente doméstico. A plataforma poderá vir a ser usada por mais de 300 pacientes do hospital leiriense durante o ano.

No caso da Barcelcom Têxteis, o prémio pretende distinguir fibras condutoras flexíveis, que podem ser usadas para criar peças de roupa com funcionalidades terapêuticas. Com estas fibras, a Barcelcom tem vindo a desenvolver peúgas, mangas e tubo de malha com capacidade de eletroestimulação, que pode contribuir para o tratamento de entorses, contraturas musculares, estiramentos ou tendinites.

A Sun Concept foi distinguida devido ao fabrico de um catamarã oceânico que se move com base na energia elétrica.

De acordo com um comunicado da Nos, os vencedores do concurso ganham publicidade em publicações do grupo Global Media e serviços de comunicações gratuitos.