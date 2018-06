Vem aí o medicamento que acaba com gripe com uma só toma

A Genetech, que faz parte do grupo Roche, está a desenvolver uma nova droga conhecida por baloxavir marboxil, que promete acabar com a gripe numa única toma. O objetivo deste laboratório é obter a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) nos EUA ainda este ano e começar a vender o medicamento em 2019.

A grande vantagem do baloxavir marboxil é precisamente conseguir curar a gripe com uma só toma. Os medicamentos rivais implicam que o paciente tenha de os tomar com alguma frequência até os sintomas desaparecerem completamente, explica o ArsTechnica.

Em testes de laboratório com 1494 pessoas, o medicamento conseguiu eliminar os sintomas de gripe em 54 horas, face às 80 necessárias para outros remédios, como o Tamiflu. Outra vantagem desta solução é que os pacientes permanecem virais por menos tempo, cerca de 24 horas, um terço das 72 horas registadas em pacientes que tomaram o Tamiflu. Esta redução permite reduzir o número de infeções.

O baloxavir marboxil usa um novo método para eliminar o vírus influenza, que passa por atacar uma enzima importante para o vírus se replicar. A nova abordagem pode permitir melhores taxas de sucesso em casos onde o Tamiflu possa já não ser tão eficiente.

A FDA irá tomar a sua decisão sobre aprovar ou rejeitar este novo medicamento até 24 de dezembro. Caso seja favorável, a Genetech conta tê-lo no mercado em 2019.