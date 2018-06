SpaceX quer bater recorde com reutilização de lançador em menos de 24 horas

Cada lançador Falcon é capaz de voar duas ou três vezes, o que não é suficiente para a SpaceX que pretende ter voos espaciais diariamente. Assim, a empresa está a preparar a última missão do Block 4 durante estes dias. Depois, entrará em cena o Block 5, que a empresa promete ser mais capaz e reutilizável durante mais vezes.

A versão atual, B1045, foi desenvolvida pela SpaceX para a NASA. Nesta última vez, a missão de reabastecimento da ISS foi preparada em apenas dois meses. O Falcon não vai tentar sequer aterrar e a opção anunciada desde já é o despenhar no oceano Atlântico, lembra a Wired.

Agora, segundo Musk, vamos ter mais um lançamento este ano, agora com o Block 5 a alimentar os Falcon. O objetivo é que o lançador possa ser reutilizado no próprio dia, sem que seja precisa qualquer manutenção. Este lançamento deve acontecer ainda este ano. Em teoria, o Block 5 pode fazer dez voos até precisar das primeiras intervenções ligeiras e depois pode chegar a voar até cem vezes.

A NASA pede ainda que a SpaceX faça mais seis voos com o Block 5 antes de poder avançar com a Demo-1 e antes de dezembro, para poder manter-se a tempo no calendário.