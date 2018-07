Já há Raios-X a 3D e a cores e as imagens são... perturbadoras

As imagens apresentadas para demonstrar os Raios-X 3D a cores da MARS Bioimagings são de um realismo que muitos podem considerar perturbador. É fácil distinguir, com uma nitidez impressionante, ossos de gordura ou tecidos musculares.

De acordo com o Mashable, o sistema foi desenvolvida pelos cientistas Phil e Anthony Butler, pai e filho, em colaboração com as universidades de Canterbury e Otago. A tecnologia utilizada foi criada no CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear): chips desenvolvidos originalmente para registar partículas no Grande Colisor de Hadrões (LHC).

O sistema promete uma elevada definição e capacidade de distinguir com pormenor diferentes elementos existentes no corpo humano, o que permitirá detetar anomalias mais facilmente e com detalhe nunca antes visto.

O vídeo a seguir mostra o detalhe conseguido pelo sistema na análise de um tornozelo.