Japão coloca duas sondas à superfície de um asteroide

A missão da Hayabusa2 é recolher amostras do asteroide Ryugu e conseguir retorná-las à Terra. Em novembro de 2014, o veículo foi lançado para o espaço e agora foi anunciado que conseguiu aproximar-se a cerca de 60 metros do solo e enviar duas pequenas sondas de cerca de um quilograma cada para a superfície. Os cientistas acreditam que a aterragem foi um sucesso, mas só irão conseguir confirmar nas próximas horas devido à rotação do Ryugu, explica o ArsTechnica.

Os especialistas japoneses preveem que a missão dure até ao final de 2019 e se comece então a viagem de regresso. As sondas irão disparar um projétil de 10 milímetros, com uma massa de 5 gramas e depois tentar recolher uma amostra a partir da cratera assim criada. O regresso está previsto para cerca de 2020, para uma zona remota da Austrália. As duas pequenas sondas, de cerca de 7 mm de altura, vão andar a saltitar à superfície e abastecer-se através de paineis solares.

Além da amostra do solo, espera-se que esta missão consiga ainda recolher imagens e dados sobre a superfície do asteroide Ryugu. Este asteroide foi descoberto em 1999 e orbita em torno do Sol a cada 16 meses, situando-se entre a órbita da Terra e a de Marte, medindo 920 metros de diâmetro.