Micro-ecrãs ajudam a eliminar náuseas e tonturas em RV

Os especialistas do Instituto Fraunhoffer defendem que a utilização de ecrãs mais pequenos, com maiores velocidades e mais próximos dos olhos pode ajudar a combater a sensação de náuseas e tonturas que alguns utilizadores de RV sentem. Os investigadores já estão a trabalhar em alguns protótipos e prevêem apresentá-los no próximo mês.

O segredo, segundo o Venture Beat, passa por um chip que permite processar imagens em resoluções em vários micro-ecrãs a uma taxa de atualização de 120 Hz. Esta solução tem um rácio de contraste de 100000:1 e apresenta consumos energéticos bastante reduzidos, incluindo ainda um modo anti-flicker e outros efeitos de movimento.

Os investigadores conseguiram criar protótipos com uma densidade de 2300 píxeis por polegada, isto num ecrã que mede apenas uma polegada. A proposta da equipa passa por ter dois destes micro-ecrãs em frente a cada olho, pelo que o conjunto vai ostentar uma resolução de 4800x920 píxeis, com um campo de visão de 100 graus da esquerda para a direita.

Outra inovação que vai ser integrada é a distância dos ecrãs para os olhos. Os headsets mais comuns colocam os ecrãs a uma distância de 60 a 75 milímetros, enquanto aqui vai ser possível colocá-los a apenas 37 milímetros, permitindo reduzir também o tamanho do headset.

Empresas como a Oculus, a HTC e a Sony também estão a criar as suas abordagens para combater o enjoo na realidade virtual.