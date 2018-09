Este barco usa o lixo dos oceanos para gerar combustível

Entre o Havai e a Califórnia, há um lugar que ainda não figura nos manuais de geografia mas que já pode ser visitado: é maior que o estado do Texas, e oficiosamente é conhecido como Ilhas do Lixo, apesar de de ser composto maioritariamente por plástico, não dispor de terra firme e manter-se a flutuar em pleno Oceano Pacífico. Foi a pensar nestas indesejáveis ilhas de plástico flutuantes que houve quem deitasse mãos à obra para o desenho de um catamarã capaz de recolher detritos de plástico que são convertidos em combustível. Ocean Saviour é o nome dado ao projeto.

O projeto foi apresentado na semana passada pela TheYachtMarket numa feira dedicada aos desportos marítimos em Southampton, Reino Unido. O catamarã do Oean Saviour deverá ter 70 metros de comprimento. Os mentores do projeto estimam que a embarcação terá a capacidade para recolher mais de cinco toneladas de plástico por dia.

O plástico recolhido deverá ser moído e sujeito a elevadas temperaturas geradas por plasma que permitirão converter os detritos em combustível que é consumido pelo próprio catamarã. O custo de desenvolvimento poderá superar os 40 milhões de libras (44 milhões de euros). Ainda não foi anunciada qualquer data de lançamento.

De acordo com os líderes do projeto Ocean Saviour, o futuro catamarã está apto a eliminar as Ilhas de Lixo do Pacífico em 40 anos.