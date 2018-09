Estímulos elétricos ajudaram homem paralisado a andar novamente

Investigadores da Mayo Clinic’s Neural Engineering Laboratories conseguiram fazer um homem paralisado andar depois de aplicar estímulos elétricos à sua espinha. O homem de 29 anos sofreu um acidente em 2013 que o paralisou da cintura para baixo. Os resultados do estudo foram publicados agora no Nature Medicine e descrevem um tratamento de terapia física durante 22 semanas para despistar se o homem conseguiria voltar a andar por si só.

A equipa de neurocirurgiões decidiu então implantar um elétrodo aprovado pelos reguladores como analgésico e, através de um controlador sem fios, aplicaram choques elétricos diretamente na espinal do paciente. No total, o homem teve de ser sujeito a 113 sessões de reabilitação, durante 43 semanas. Os investigadores monitorizaram as várias combinações de estímulos elétricos e outras variáveis, como o uso de andarilhos e passadeiras, noticia o Futurism.

Os primeiros passos tiveram de ser dados em frente a um espelho, pois o homem tinha perdido toda a sensibilidade nos membros inferiores e não conseguia perceber onde as estava a colocar a cada momento.Depois, com um andarilho e ajuda dos terapeutas, conseguiu dar 331 passos em frente. Os médicos ainda testaram fazê-lo andar sem os estímulos, mas sem sucesso, indiciando que a terapia era o que o estava a ajudar.

Nesta fase, a equipa assume que ainda não consegue concluir como é que a terapia de choques elétricos está a funcionar, mas apenas que conseguiram ter resultados positivos.

Um implante semelhante foi colocado noutro paciente, mas ainda é cedo para se tirar outras conclusões.