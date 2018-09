Hayabusa2 é um sucesso: sondas já estão na superfície do asteroide Ryugu

A missão espacial Hayabusa2 está longe de terminar, mas encerrou mais um capítulo de sucesso com o anúncio de que as duas sondas foram mesmo colocadas à superfície do Ryugu.

A agência espacial JAXA confirmou no Twitter que as duas sondas «estão em boas condições e transmitiram fotos e dados. Confirmamos ainda que estão a mexer-se à superfície».

Recorde-se que tudo começou em 2014, com o lançamento da Hayabusa2 para o espaço. Agora, quase quatro anos depois, a sonda aproximou-se o suficiente da superfície para “deixar cair” os dois pequenos veículos destinados à exploração.

O plano é deixar as sondas no Ryugu até ao próximo ano e, em finais de 2019, começar a preparar o regresso, recorda o Mashable.

Acompanhe a missão em direto no site da JAXA em inglês aqui.