Musk antevê base em Marte em 2028

A mensagem de Elon Musk não avança muitos detalhes. A SpaceX está a preparar-se agora para a viagem tripulada de um magnata da moda japonês para a Lua, em 2023, utilizando o BFR, de Big Falcon Rocket. No entanto, no Twitter, Musk escreveu que é possível que a SpaceX construa uma base em Marte em 2028. Há dias, o fundador da empresa tinha publicado uma imagem do projeto de uma base marciana com alguns BFR ao lado. Quando um utilizador perguntou quando é que aquilo poderia acontecer, Musk respondeu 2028, noticia o Extremetech.

A SpaceX pretende lançar alguns voos não tripulados a partir dos próximos anos, para testar o BFR antes de uma missão com humanos. Depois, o passo seguinte será enviar uma missão não tripulada em direção a Marte em 2022 e outras duas semelhantes em 2024. Pelo meio, o plano é lançar a missão à Lua. Também em 2024, é possível que sejam lançadas outras duas missões com humanos à Lua. Cada um destes seis rockets terá uma capacidade de carga de 100 toneladas e esta será a estrutura basilar para arrancar com a construção de uma base em Marte.

Entretanto, os BFR só agora começaram a ser construídos. Recorde-se que a NASA não mostra muitas certezas de que se consiga lançar uma missão tripulada a Marte antes da década de 2030. Os principais desafios passam por ter uma forma de chegar lá, com um rocket que aguente a viagem, como também por manter as pessoas em segurança, a salvo das radiações e com aceso a água potável.