InSight da NASA já aterrou em Marte e “ligou” a avisar

A sonda InSight vai explorar o “coração” de Marte e já está à superfície do planeta “vermelho”. Durante a aterragem, o escudo de calor acabou por derreter e a InSight teve de enfrentar até 8 Gs de força. A operação foi acompanhada de perto por dois pequenos CubeSats que enviaram a informação em tempo real e terão sido cruciais para que a sonda abrandasse dos 20000 km/h e conseguisse aterrar à superfície, explica o ArsTechnica.

A equipa em Terra vestiu-se a rigor e todos estavam com t-shirts vermelhas no JPL da NASA. O momento da aterragem resultou em abraços, palmas e gritos de contentamento, misturados com um sentimento de alívio.

A InSight já tirou uma fotografia à superfície do planeta e “comunicou” de volta com a Terra dizendo que estava tudo bem. Nos próximos dois anos, a sonda irá estudar o interior do planeta “vermelho”.

Esta é a oitava vez que a NASA coloca, com sucesso, sondas em Marte, depois de Viking 1 e 2, Mars Pathfinder, Mars Exploration Rovers Spirit e Opportunity, Phoenix e Curiosity. Russos e europeus já o tentaram, mas sem sucesso para já.