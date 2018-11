NASA revela que EUA estão a planear regressar à Lua em breve

A NASA planeia revelar o programa de parcerias para a exploração da Lua durante a tarde desta quinta-feira. A agência vai trabalhar em colaboração com empresas privadas para a exploração da Lua e de Marte, com o objetivo de criar estudos de longo prazo.

Jim Bridenstine é o administrador da NASA que irá apresentar o programa e que já disse no Twitter que o regresso dos EUA à Lua será feito mais cedo do que se pensa, noticia a Cnet.

«Trabalhar com empresas americanas é o próximo passo para levar a cabo estudos de longo prazo e explorar a Lua e Marte», limita-se a explicar o pequeno texto que remete para as 14h00, hora da Costa Oeste dos EUA (19h00 em Portugal Continental), que lembra ainda que, além do novo líder de programa, a conferência de imprensa transmitida em direto pela Agência Espacial deverá dar a conhecer os parceiros do novo programa de exploração lunar.