Cosmonautas russos vão investigar buraco na Soyuz que está na Estação Espacial Internacional

A notícia do buraco surgiu há alguns meses e a primeira teoria avançada passava pela colisão de um pequeno meteorito. No entanto, imagens do buraco fizeram surgir teorias da conspiração de que se estaria perante um ato de sabotagem, cometido no espaço ou ainda em Terra. As imagens mostram um buraco arredondado que parece ter sido feito com uma broca e há ainda marcas à volta que parecem indiciar o uso de uma ferramenta. Na Rússia, alguns tablóides publicaram a teoria de que teria sido um astronauta americano a causar o buraco para forçar a evacuação para assistir um colega doente.

No entanto, a NASA e a Roscosmos assinaram um comunicado conjunto onde afastam estas teorias e asseguraram que toda a tripulação da ISS estava «dedicada à segurança das operações na estação e nas naves atracadas para garantir missões bem sucedidas», lembra o The Verge.

A versão que ganha mais força atualmente é a de que o buraco terá acontecido ainda durante a produção da cápsula e que algum trabalhador poderá ter feito um furo no local errado, tentando tapá-lo apressadamente para não prejudicar o lançamento.

Ainda não qualquer explicação oficial para o sucedido, mas o passeio dos dois cosmonautas ajudará a obter mais informações.