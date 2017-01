Próximo smartphone Microsoft poderá ser dobrável

Vários rumores indicam que os telemóveis dobráveis vão aparecer no Mobile World Congress, que começa no final de fevereiro em Barcelona, pelas mãos da Samsung e da LG. E é bem possível que a Microsoft esteja na linha da frente desta nova tendência.

A empresa que criou o Windows registou uma patente relativa a um aparelho que quando dobrado tem um comportamento similar a um smartphone, mas que quando aberto fica mais próxima de um tablet.

Mas não é tudo: de acordo com a PSPoweruser, a o dispositivo também poderá assumir os formatos de “tenda” e de notebook. Segundo as imagens reveladas, o sistema parece ter semelhanças com, por exemplo, o Lenovo Yoga Book: dois ecrãs articulados entre si.