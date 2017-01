Já se conhece o telemóvel da ZTE apoiado pela comunidade

O Hawkeye é o projeto da ZTE com base em apoios da comunidade, através do Kickstarter. O smartphone vai ter duas câmaras e algumas funcionalidades avançadas, apesar de especificações algo modestas.

A ZTE quer recolher meio milhão de dólares no Kickstarter para avançar com um novo telemóvel chamado Hawkeye. A iniciativa de recolha de fundos da comunidade ainda vai durar mais 32 dias e, até agora, a empresa “apenas” conseguiu captar cerca de 35 mil dólares. Já são conhecidas as especificações e algumas funcionalidades interessantes do novo aparelho, que só deve chegar às mãos dos utilizadores em setembro.

De acordo com o Engadget, o Hawkeye vai ter a possibilidade de seguir o olhar do utilizador e vai ser disponibilizado com uma capa adesiva, que pode ser colada a superfícies como espelhos ou a parede. Nas entranhas, há um processador Snapdragon 625, 3 GB de RAM, 32 GM de armazenamento e um ecrã de 5,5 polegadas 1080p.

Na traseira, o equipamento vai trazer duas câmaras, uma de 12 MP e outra de 13 MP e um sensor de impressões digitais. Em termos de ligações, conte com NFC e LTE. A ZTE anunciou ainda que o smartphone vai ter o Android 7.0, algo que já não será propriamente novo quando o aparelho chegar ao mercado.

Cada utilizador interessado, pode manifestar a intenção de comprar o telefone por 199 dólares no Kickstarter.