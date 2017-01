Campeonato Eletric GT vai usar carregadores da portuguesa Magnum Cap

O campeonato Electric GT (EGT) foi anunciado em março de 2016 e tem início planeado para este ano. De acordo com a organização, o campeonato vai juntar 20 pilotos distribuídos por 10 equipas. O carro será o mesmo para todos: Tesla Model S P100D, automóveis fabricados em série e alterados para respeitarem os requisitos de segurança. As corridas vão realizar-se em vários circuitos da Europa, incluindo Paul Ricard, Barcelona, Assen e Nürburgring. Cada prova contará com sessões de treino (20 minutos), qualificação (60 minutos) e duas corridas de 60 km, uma durante o dia e outra ao final da tarde. O objetivo é garantir entretenimento para os fãs durante todo o fim-de-semana de cada prova.

Segundo um comunicado de imprensa da EGT, a Magnum Cap foi a empresa escolhida para fornecer os carregadores rápidos para a primeira época do campeonato. A empresa de Aveiro vai fornecer 20 postos CHAdeMO, capazes de providenciar cerca de 55 kW de potência máxima a cada um dos carros de corrida Tesla.

A empresa portuguesa já tem experiência em competição. Noa última edição do rally Dakar, que decorreu entre 2 e 14 de janeiro, foram carregadores Magnum Cap que alimentaram o carro elétrico da equipa Acciona Dakar, o primeiro veículo elétrico a conseguir terminar a mítica prova de resistência.