Galaxy Note 7: as falhas das baterias vistas ao detalhe

A Samsung deu a conhecer, numa conferência de imprensa realizada esta manhã, os detalhes técnicos das falhas que levaram à recolha de (quase) todos os Galaxy Note 7 que foram distribuídos pelo mercado mundial.

Segundo a marca, foram detetadas falhas em baterias de dois fornecedores. Nas baterias de um dos fornecedores, a ponta do elétrodo negativo encontrava-se numa zona curva, o que levava ao contacto com os elétrodos positivos e aos consequentes curto-circuitos. Neste caso, o separador isolante entre os dois tipos de elétrodos pouco poderia fazer. Nas baterias de um segundo fornecedor, foram as saliências do elétrodo positivo que, juntamente com a escassez de película isolante, perfuraram o separador isolante e acabaram por levar ao contacto com o elétrodo negativo e ao consequente curto-circuito.

Na conferência de imprensa realizada esta manhã, os responsáveis da Samsung anunciaram que, de ora em diante, vai passar a ser usada uma nova cartilha de verificação de baterias. Teste de durabilidade, inspeção visual, raio-x, testes de carga e descarga, testes de composto orgânico volátil total, teste de desmontagem, teste de consumo acelerado e teste de tensão de circuito aberto completam a lista de oito critérios a que as baterias de telemóveis Samsung passam a estar sujeitas antes de entrarem no circuito comercial.

Aos critérios específicos para a segurança das baterias juntam-se o aperfeiçoamento da norma que determina que materiais poderão ser usados nas unidades de armazenamento energético, novos suportes que aumentam a proteção da bateria dentro do dispositivo móvel, e ainda a inclusão de novos algoritmos que têm em conta a temperatura, a duração e a corrente durante os carregamentos destes smartphones.

Até à data, a Samsung já recolheu 3,06 milhões de Galaxy Note 7. O número perfaz 96% de todas as unidades deste modelo que foram distribuídas no Mundo. O processo de recolha ficou orçado em 5,3 mil milhões de dólares (cerca de 4,9 mil milhões de euros).

A Samsung não identificou os fornecedores das baterias defeituosas.